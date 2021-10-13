Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin’e İtalya Yıldızı Nişanı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'e İtalya Yıldızı Nişanı ve Şövalye unvanı verildi. İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Erişah Arıcan, Cemil Ertem ve Meltem Taylan Aydın'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve çok sayıda önemli davetli katıldı. İstiklal Marşı ve İtalyan Milli Marşı'nın ardından, Alptekin'e devlet nişanını İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani takdim etti

Kültür alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde görev alan Fecir Alptekin, duygulu anlar yaşadı. Alptekin'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



'BÜYÜK ONUR DUYUYORUM'

Ödülü alan Alptekin, "İtalya Cumhurbaşkanının takdir ederek sunduğu bir nişan. En önemli nişanlardan biri, iki ülke kültüre ikili katkı sunanlar açarken nişan beni de layık gördüler. Az önce tevdi edildi. Büyük onur duyuyorum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak" dedi. Alptekin, konuşmaların ardından tebrikleri kabul etti