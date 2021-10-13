Hamilelikte aşı hem anneyi hem bebeği koruyor

Sağlık Bakanlığı Kovid
- 19 aşı uygulama rehberi güncellendi. Rehbere, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren bilgiler eklendi. Rehberde, gebelikte aşılamanın, enfeksiyona yakalanma riskini azaltacağı, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağı belirtildi.
ÖLÜMLERİN BİRİNCİ NEDENİ
Rehberin "Kovid-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" bölümünde yapılan güncellemede Kovid-19'un hamilelerde, hamile olmayanlara göre daha ağır seyrettiği, daha fazla ölümle sonuçlandığı, birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı. Rehberde şu bilgiler paylaşıldı: "Gebelikte inaktif ve mRNA
aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar, gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ
, onay verdiği SARS
-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi
CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, Kovid-19 aşılarını önermektedir." ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin, mRNA aşılarıyla ilgili 139 bin gebeyi kapsayan çalışma sonuçlarına yer verilen rehberde, çalışmaların, başta mRNA olmak üzere Kovid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararının bulunmadığını, anneyi koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını gösterdiğine işaret edildi.