Muğla’da inanılmaz olay: ’Bu da başımıza geldi!’

Sokak hayvanlarını beslemek için konulan mama kaplarının çalınmasına çok şaşırdığını ifade eden Durgun, "Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Görüntülerde şahsın tedirgin şekilde çevresine bakıp mama kaplarını alıp gidiyor. Allah'ından bulsun. Ne diyeyim, bilemedim" dedi.