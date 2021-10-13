Muş’ta çocukları PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler 26’ıncı kez HDP önünde eylem yaptı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta HDP önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Evlatlarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.
Eleme katılan anne Ayten Koçan, 7 yıl önce Oğlu Ersin Bursa'da çalışırken, kandırılarak PKK ya katıldığını belirterek, "ben buradan çocuğuma sesleniyorum. Beni duyursan yavrum dön yolunuz yol değil onları sizi kandırıyorlar gel Devletimize sığının Polisimize sığının dön bütün anneler hep burada hepimiz yolunuzu bekliyoruz" dedi.
Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlum gelene kadar bu eyleme devam edeceğim. Ben sana sahip çıkıyorum Devletimiz sana sahip çıkıyor. 6 senedir dağdasın bu yol iyi bir yol değil. Orada yatmıyorsun yemiyorsun içmiyorsun Bir an önce gel devlete teslim ol. Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır. Hiç korkmayın işkence yok orada sizi kardırıyorlar. Buradan Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya sesleniyorum. HDP kapatsın bizim çocuklarımızı teslim etsin" ifadelerini kullandı.
Şemsettin Özcan da; 26 haftadır Muş'taki eyleme devam ettiğini belirterek, "Daha önce birçok kez Diyarbakır'da da eyleme katıldım. Çocuğum gelmeyene kadar biz bu eylemi terk etmiyoruz. Bizim çocukları aldılar götürdüler biz çocuğumuzun HDP ten istiyoruz. Başka kimseden istemiyoruz Türkiye'de bir bayrak var iki bayrak olmaz bunlar çocuklarımız götürüp Amerika'na veriyorlar kendi çocukları güzel okullarda okutuyorlar Biz çocuklarımız istiyoruz. Bizim çocuklarımızı versinler vermeyene kadar burada eyleme devam ediyoruz. Buradan çocuğuma seslenmek istiyorum. Sesimizi duyursanız gelen Devlete teslim olun her hangi bir sıkıntı yok kim gelmiş kendi evinde rahatça oturuyor" diye konuştu.