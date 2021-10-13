Muş’ta çocukları PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler 26’ıncı kez HDP önünde eylem yaptı

Şemsettin Özcan da; 26 haftadır Muş'taki eyleme devam ettiğini belirterek, "Daha önce birçok kez Diyarbakır'da da eyleme katıldım. Çocuğum gelmeyene kadar biz bu eylemi terk etmiyoruz. Bizim çocukları aldılar götürdüler biz çocuğumuzun HDP ten istiyoruz. Başka kimseden istemiyoruz Türkiye'de bir bayrak var iki bayrak olmaz bunlar çocuklarımız götürüp Amerika'na veriyorlar kendi çocukları güzel okullarda okutuyorlar Biz çocuklarımız istiyoruz. Bizim çocuklarımızı versinler vermeyene kadar burada eyleme devam ediyoruz. Buradan çocuğuma seslenmek istiyorum. Sesimizi duyursanız gelen Devlete teslim olun her hangi bir sıkıntı yok kim gelmiş kendi evinde rahatça oturuyor" diye konuştu.