İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin opera fiyaskosu!

Yüklenici Çağdan Mühendislikle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşme gereği 25 Kasım 2021'de yani bir buçuk ay sonra bitmesi öngörülen iş daha şimdiden 2 yıl gecikme ile 2023'e sarktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün Basın Danışmanlığı aracılığı ile yazılı ve görsel basına yaptığı açıklamada aradan geçen 4 yıllık süreçte İzmir Opera Binası inşaatının ancak yüzde 45'lik bölümünün tamamlanabildiğini söyledi. Soyer, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "2023 yılında kapılarını açacak İzmir Operası kentin kültür sanat üretimine çok önemli katkılar yapacak" dedi. Soyer'in 2021'de bitmesi öngörülen opera binasının açılış tarihini iki yıl ötelemesi bu kadar da olmaz dedirtti.

TEMELİNİ KOCAOĞLU ATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin en nitelikli opera binasını yapmak için kolları sıvadı. 10 yıllık bir projelendirme safhasından sonra İzmir Opera Binasının ihalesini 429 milyon lira bedelle Çağdan Mühendislik-Avusturyalı Wagner Bıro Ortak Konsorsiyumu kazandı. O süreçte ihaleyi kazanan konsorsiyum ile en düşük teklifi veren firma arasında 102 milyon liralık fark olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yüklenici firma ile 16 Mart 20218'de sözleşme imzalandı.

AVUSTURYALI ORTAK AYRILDI

İşin 1350 günde yani 25 Kasım 2021'de bitmesi öngörüldü. Bu arada Kasım 2019'da Konsorsiyumun Avusturyalı ortağı Wagner Bıro ortaklıktan çekildiğini açıkladı. 163 yıllık geçmişe sahip Viyana Merkezli firmanın çekilme kararı alması büyükşehir belediyesinde şok etkisi yarattı.

YİNE SINIFTA KALDI

Şok ayrılık sonrası diğer ortak Çağdan Mühendislik yapım çalışmalarına devam etti. Bu arada yapılan revizyonla 10 bin ton demir projeden çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme uyarınca 2018 yılı mart ayında başlayan inşaatın 25 Kasım 2021'de bitmesi öngörüldü. Fakat bu güne kadar birçok projeyi öngörülen sürede tamamlayamadığı için kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan Büyükşehir Belediyesi bu projede de sınıfta kaldı.

4 YILDA YÜZDE 45'İ ANCAK BİTMİŞ

Önceki gün basın danışmanlığı aracılığı ile yazılı ve görsel basına opera binası inşaatındaki son durumla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aradan geçen 4 yıllık süreçte projenin ancak yüzde 45'lik bölümünün tamamlandığını açıkladı.

2023'TE AÇILACAK DEDİ

Soyer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "2023 yılında kapılarını açacak İzmir Operası kentin kültür sanat üretimine çok önemli katkılar yapacak" ifadelerine yer verdi. Soyer'in 2021'de bitmesi öngörülen opera binasının açılış tarihini iki yıl ötelemesi bu kadar da olmaz dedirtti. Büyükşehir Belediyesinin yüklenici firmaya sözleşme şartlarını yerine getiremediği için önümüzdeki günlerde para cezası kesip kesmeyeceği merak konusu oldu.

NELER OLACAKTI?



İzmir Opera Binası, operanın yanı sıra bale, tiyatro ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapacaktı. İzmir Operası'nda kundura atölyesinden terzisine, marangozhaneden dekor atölyesine, kayıt odalarından peruk atölyesine kadar kültür sanat üreticilerine hizmet edecek bölümler yer alacaktı. 65 metrelik bir kule ve yatay eksenlerinde çalışan hareketli sahnenin yer alacağı İzmir Operası'nda sahne zemini kendi ekseninde 360 derece dönecekti. Böylelikle hem eski hem modern koreografilerin rahat bir şekilde icra edilmesine olanak sağlanacaktı. Son teknoloji sahne sistemleri, ses ve ışık düzenekleri ile adından söz ettirecek İzmir Operası'nda sahne, otomasyon sistemi ile kontrol edilecekti. Proje kapsamında ayrıca biri 1435 diğeri ise 437 seyirci kapasiteli iki salon da yer alacaktı.