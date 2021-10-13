Pakistanlı Mustafa’dan FOX TV şikayeti

Pakistan uyruklu Mustafa Ghanam, Fox TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programında hakaret ve iftiraya maruz kaldığını öne sürdü. Ghanam, programda kendisinden "Pakistanlı Mustafa" diye bahsedilerek özel hayatına yönelik asılsız suçlamalar yapıldığını iddia etti.

REYTİNG UĞRUNA

Ghanam'ın şikayetiyle adliyeye yansıyan olay şöyle gerçekleşti: 18 yaşındaki Melek Şahinoğlu'nun Mustafa Ghanam ile ilişkisini onaylamayan anne ve babası, "Fulya ile Umudum Olsun" programına katılarak, kızlarının "Pakistanlı Mustafa" isimli kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti. Bunun üzerine programa bağlanan Melek Şahinoğlu, Mustafa ile kendi isteğiyle birlikte yaşadığını, mutlu olduğunu ve evleneceklerini söyledi. İddialar karşısında Pakistanlı Mustafa da yayına bağlanmak zorunda kalarak, Melek'i yanında zorla tutmadığını belirtti.

YABANCI NEFRETİ

Mustafa Ghanam'ın avukatı Ahmet Yalçınkaya tarafından Sulh Ceza Hakimliğine verilen dilekçede, Melek Şahinoğlu'nun kaçırılmadığı ortaya çıkmasına rağmen bu kez reyting uğruna Ghanam'ın özel hayatına yönelik asılsız suçlamaların ortaya atıldığı dile getirildi. Yabancı nefreti kullanılarak Ghanam'ın linç edilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Programla ilgili görsellerin internetten kaldırılması talep edildi. Hakimlik ise Ghanam'ın kendi isteğiyle katıldığı programın yayından kaldırılmasına gerek görmedi. Ghanam'ın avukatları, Fox TV ve sunucu Fulya Öztürk hakkında savcılığa ve RTÜK'e de şikayette bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

"HÜKÜMETTEN DE YARDIM İSTİYORUM"

İstanbul Adliyesinde SABAH'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Ghanam, 6 yıldır Türkiye'de çalıştığını belirterek, şimdiye kadar hiçbir gayri resmi faaliyeti olmadığını savundu. Fox TV ekranında kendisine yönelik karalama yapıldığını söyleyen Ghanam, "Fulya hanım beni televizyona çağırdığında oraya da kendi rızamla gidip, anlattım. Ben Türkiye'de hiçbir yanlış şey yapmıyorum. Yanlış bir şey yapsam, böyle rahat rahat dolaşabilir miyim? Kaç kez karakola da gittim, kimlik gösterdim. Pakistan'a da gidip geliyorum. Orda da kolay kolay geziyorum. Burada hükümetten de yardım istiyorum, Pakistan'ı kötülüyorlar" dedi. Fox TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programı, en son cinsel içerikli görüntüler izlenmesiyle gündeme gelmişti.