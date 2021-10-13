Şarkıcı Bulut Duman çocuğuna istismardan yargılandı! Tanık anlattı, salon buz kesti

Şarkıcı Bulut Duman'ın Kadıköy'deki evinde eşcinsel birliktelik yaşadığı Emrah H.'nin emniyete ihbarıyla olayla ilgili çirkin detaylar da ortaya çıkmıştı. Emrah H. geçen yıl Kasım ayında emniyete giderek kendisini Alp olarak tanıtan bir kişiyle ilişkiye girdiğini, Alp isimli bu kişinin kendisinden bebeğinin cinsel istismarına yönelik tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü. Aldığı iğrenç teklifle şoke olan Emrah H. gerçek kimliğini daha sonradan öğrendiği Bulut Duman'dan şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bulut Duman hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıldan az olmamak üzere dava açılmıştı.

ÇOCUK SÜREKLİ YANLARINDAYMIŞ

İstanbul Anadolu 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanık Bulut Duman katılmazken sanık avukatları ve dosyada adı geçen tanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Emrah H., sanıkla internette tanıştıklarını ve sanığın kendisini Alp olarak tanıttığını belirterek 'Arabayla gelip beni aldı. Yanında mağdur çocuk da vardı. Eve gittiğimizde biz cinsel birliktelik yaşarken çocuk da aynı odadaydı. Bu durumun doğru olmadığını söylediğimde sanık çocuğun daha bebek olduğunu ve bir şey anlamadığını söyledi' şeklinde konuştu.

'ANLAM VEREMEDİM, ŞOKA GİRDİM'

Tanık Emrah H., duruşmadaki beyanının devamında sanığın evdeyken çocuğu istismar ettiğini, kendisinin de istismar etmesi için teklifte bulunduğunu, bu durumda kendisinin şoka girdiğini ve kabul etmediğini, sanığın kendisine çocuğun annesinin olmadığını ve 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı anneye yaptırdığını, çocuğun annesinin Gürcistanlı bir kadın olduğunu söylediğini aktardı.

'MÜVEKKİLİM TEHDİT EDİLDİ'

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından sanık avukatı ise 'Müvekkilime tehdit mesajları gönderip 30 bin lira istemişler. Bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin demişler. Tehdit mesajından 1 gün sonra hakkında şikayet yapılmış, 3 gün sonra ise ayağından vurulmuştur. Kendisi psikoloji mezunudur' dedi.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Duruşma sonu mahkeme, çocuğun annesi olarak görünen A.A.'nın müşteki olarak kaydedilerek davet mektubuyla duruşmaya gelmesine ve sanığın zorla getirilmesine karar vererek davayı erteledi.