Son dakika: Yargıtay’dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Kadir Şeker'e verilen ceza ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, Kadir Şeker'e verilen cezayı olması gerekenden fazla olarak değerlendirdi. Karar 1.Ceza Dairesi'ne iletildi, cezanın bozulması istendi.