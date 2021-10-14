15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri’nden anlamlı ziyaret

İstanbul valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından yakın tarihimizin kara lekelerinden birisi olan Merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun yargılanıp idam edildiği daha önceki adıyla yassı ada olan Demokrasi ve Özgürlükler adası'na Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile tur düzenlendi. İstanbul'da ikamet eden 15 Temmuz Şehit aileleri ve gazilerin katıldığı turda Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzeler ve yerleşkeler rehberler eşliğinde ziyaret edildi.





Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyaretine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ali Fuat Karaman ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk katıldı.15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler tarafından Programda yakın tarihimizin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin izleri ve Türkiye demokrasisinde yaşanan süreçlerin sergilendiği müzeler gezildi. Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı duruşma sononu, Adnan Menderes'in Adada yaşadığı bir buçuk metreye 3 metrelik nezaret odası, 60 yıl önce yaşanan yargılanma tüm ayrıtılarıyla sinevizyon olarak katılımcılara izlettirildi. 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler daha sonra Osmanlı döneminden günümüz tarihe kadar meydana gelen darbeler ve siyasi sürecin video ve fotoğraflarla sergilendiği müzeyi ziyaret ettiler. Duruşmayı sinevizyon olarak izleyen 15 Temmuz şehit aileleri o dönem yaşanan adaletsizlikten dolayı duygulanıp gözyaşlarını tutamadıklarını söylediler.





15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Sizler şehit olmanın duygusunu aileler olarak en üst düzeyde yaşayan kişilersiniz. Her birinizin şehidi ve gazisi olduğu için duyguları üst noktada hissediyorsunuz. Biz de etkinliklerle bu duyguları canlı tutmak istiyoruz. Birbirimizi çok sık görmesek de biz bir aileyiz. Değer yargılarımız, inancımız, ülkemiz adına ve tüm dünya insanları adına güzel şeyler düşünüyoruz. Milletimiz çok güzel duygulara sahip. Bunlar bize kültürümüzden, inancımızdan, ecdadımızdan bize yansıyan bir anlayış.



15 Temmuz'da da ülkenin siyasi iklimini ve huzurunu bozmaya çalıştıklarını ifade eden, ama milletimizin feraseti, cesareti, değerlerine bağlılığı belki 40 yıl öncesinden hazırlanmış bur darbeyi bertaraf etti. Duamız, temennimiz o ki en küçük hakka tecavüz olmasın, herkes huzur içinde yaşasın.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, "İnsanlık dışı muamelelere maruz kaldılar. Haksız yargılamaları sonucu adalet mekanizması yıkıldı. Başbakan Adnan Menderes ile bakanlarımız Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu hayatlarından hazin bir şekilde koparıldılar. Yaşananlar sadece demokrasi adına da insanlık adına da utanç vericiydi. Aradan 60 yıl geçti ama biz onları aynı hüzünle, hayırlarla yad ediyoruz, daima da edeceğiz.



"15 Temmuz gecesinde de sadece İstanbul'da 99 vatandaşımız şehadet şerbetini içti, 1154 vatandaşımız gazilik rütbesine erişti. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, makamları ali olsun, kahraman gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum





İstanbul'da yaşayan 15 Temmuz şehit aileleri için düzenlenen programda Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzeler ve yerleşkeleri gezerek duygulanan bir oğlu Onur Ensar Ayanoğlu'nu köprüde şehit veren bir oğlu Emin Oğuz Ayanoğlu gazi olan İhsan Ayanoğlu , "15 Temmuzda bir oğlumu şehit verdim bir oğlumda köprüde bacağından vurularak gazi oldu.

Evlatlarım demokrasi için hayatlarını feda ettiler. Adnan Menderes ve arkadaşlarının adada yargılandığı duruşmayı izlerken bir an 15 Temmuzu hatırladım. Bu insanlar demokrasi şehidi oldular. Vatan ve özgürlükleri için canlarını verdiler. Bu tiyatro şeklinde gerçekleşen yargılamayı izleyince yaralarımız bir kez daha kanadı. 60 yıl önce yaşanan bu tiyatro 15 Temmuzda da gerçekleştirilmek istendi. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temuzun tiyatro olduğunu söylemişti. Esas tiyatro bu adada yaşanmış. 67 yaşındayım 60 yıl önce oynanan tiyatroyu gelip yerinde gördüm. Adnan Menderes ve arkadaşlarının vatanları için bir bedel ödediğini gözyaşlarıyla izledim. İnsanlarımızın gelip burayı bu oynanan oyunları ve tiyatroları görmesini ve gerçek demokrasi için insanların nasıl hayatını feda edip bedel ödediğini gördüm. Evlatlarıma ve torunlarımada gösteriyorum"dedi.