Afrika’yla altın dönem 3 ülkeli turla taçlanacak

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Angola
, Nijerya
ve Togo turu 17 Ekim Pazar günü başlayacak. İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır
'a yapan Erdoğan, 2005'te Etiyopya, Güney Afrika, Tunus
ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir
'i ziyaret eden Erdoğan, Etiyopya'ya 2007'de tekrar gitti. Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012'de Mısır, 2013'te yine Mısır ile Gabon, Nijer
, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'te Ekvator Ginesi ve Cezayir'e, 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'ya, 2016'da Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya. 2017'de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'a, 2018'de Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya'ya, 2019'da Tunus'a, 2020'de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulundu. ANKARA
DÖRT BOYUTLU AFRİKA POLİTİKASI
İKİLİ,
bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülen Türkiye'nin Afrika politikası, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika'da 2002'de sadece 12 olan büyükelçilik sayısı 2021'de 43'e yükseldi. Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ticareti, 2003 yılında 5.4 milyar dolar seviyesinden koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı sonu itibarıyla 25.3 milyar dolar seviyesine ulaştı.
DÖNÜŞTE İSTANBUL BULUŞMASI
TÜRKİYE'NİN Afrika ile ilişkilerinin özünü, "samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme" olarak niteleyen Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo ziyareti İstanbul'da 21-22 Ekim'de düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ve 17-18 Aralık'ta düzenlenecek Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor.
İŞTE ERDOĞAN'IN 3 AFRIKA ÜLKESINE ZIYARETINDE MASADAKI KONULAR:
ANGOLA
İKİLİ TİCARET HACMİNDE 500 MİLYON DOLAR HEDEFİ
Erdoğan'ın Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile görüşmesinde iki ülke arasında Ankara'da imzalanan işbirliği anlaşmalarına ilişkin atılan somut adımlar değerlendirilecek. Erdoğan, iki ülke iş insanlarının hazır bulunacağı iş forumuna da katılacak. Angola'yla ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor.
TOGO
SAVUNMA SANAYİİ'NDE İŞBİRLİĞİ
TOGO Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe'yle düşük olan ikili ticaretin artırılması ve savunma sanayii alanında yapılacak işbirliği konuşulacak. Togo makamları, kapatılan FETÖ okulları yerine Türkiye Maarif Vakfı ile yeni okullar açılması için mutabakat imzalamıştı.
NİJERYA
FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI İSTENECEK
ERDOĞAN Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşecek. Türkiye- Nijerya İş Forumu'na katılacak. Görüşmelerde, hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşmanın da imzalanması hedefleniyor. Nijerya ile ticaret hacminin kısa vadede 1 milyar doların üzerine yükseltilmesi amaçlanıyor. Nijerya'nın çeşitli eyaletlerinde hâlâ açık olan FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi talebi de iletilecek.