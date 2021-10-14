Giriş Tarihi: 14.10.2021

Afrika’yla altın dönem 3 ülkeli turla taçlanacak

Türkiye’nin Afrika’yla ilişkilerini ‘samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme’ olarak niteleyen Başkan Erdoğan bir kez daha bu kıtaya gidiyor. 3 ülkeye yapılacak ziyaret hem işbirlikleri hem de bölgenin sosyal kalkınması ve istikrarı için tarihi nitelikte