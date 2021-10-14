Anne cinayetine müebbet istendi!

Geçtiğimiz ay İstanbul Bayrampaşa'da evlat vahşeti yaşandı. Annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde yaşayan Haluk Sevinç, Bayrampaşa Cevatpaşa mahallesinde ikamet ediyordu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde şizofreni teşhisi konan ve iki yıl boyunca tedavi altına alınan genç adam, tedavi sonrası Bursa'da yaşamaya başladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

2015 yılında Gemlik ilçesinde parkta yatarken tanımadığı bir adamla kavga eden Sevinç, adamı bıçaklayarak öldürdü. Bursa cezaevinde hükümlü olarak kaldığı sırada 15 Nisan günü izinli olarak cezaevinden çıktı. İstanbul'da bulunan annesi Yüksel Sevinç'in yanına gelerek annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Annesiyle ikamet eden fakat anlaşamayan genç adama, 6 ay önce annesine karşı tavrından dolayı uzaklaştırma kararı verildi. Esen yurtta bulunan kimsesizler yurdunda kalmaya başlayan Sevinç, annesinin yanına geri döndü.

MUTFAKTAN EKMEK BIÇAĞI ALDI

11 Eylül günü sabah ekmek almaya çıkan Haluk Sevinç, eve geri döndüğünde annesiyle tartıştı. Mutfağa giderek ekmek bıçağı alan adam, annesini öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekipleri eve gittiğinde kadının cansız bedenini buldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen genç adam hakkında jet bir iddianame düzenlendi. Savcılık, annesini kasıtlı şekilde öldüren oğul hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede Haluk Sevinç'in annesi Yüksel SEVİNÇ ile beraber yaşadığını, annesini 4-5 bıçak darbesi ile yaraladığını ve kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını ardından polis merkezine giderek, pişman olduğunu beyan ettiği anlatıştı.