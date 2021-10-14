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Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:19

Casusluk görüşmesi tape kayıtlarında! Helikopter alımını İtalya'dan yapmak için çalışma yapmışlar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Casusluk görüşmesi tape kayıtlarında! Helikopter alımını İtalya’dan yapmak için çalışma yapmışlar

Savunma Sanayii'ndeki ihale ve teknik bilgilerin para karşılığı sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli albay Faruk Baytürk ve bilgilerin sızdırıldığı firma çalışan Emre Özlük arasında geçen diyaloglarda 2022'deki helikopter alımına ilişkin konuşmalar ile gizlilik dereceli OYTEP dokümanı (On Yıllık Temin ve Tedarik Programı-OYTEP) ile ilgili verinin ifşasını yapıldığı tespit edildi.

TAPE kayıtlarından elde edilen bilgilerde Faruk Baytürk'ün, DKK helikopter ihtiyacının Leonardo Company adlı İtalyan menşeli savunma sanayi firması tarafından karşılanması yönünde adı geçen firmanın lehine çalışmalar yaptıkları ortaya çıktı.

Baytürk'ün Özlük'e 'Şimdi biz ne diyoruz, Leonardo diyoruz' ifadelerini kullandığı, kayıtlarda geçen AW-101 ve AW-149 ibarelerinin yabancı firmanın ürettiği helikopter modelleri olduğu, konuşmada geçen ve OYTEP'e ilişkin hususların, niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiler kapsamında olduğu aktarıldı. Aralarında geçen konuşmada, 2022'de 4 adet alımı planlanan ve helikopter olduğu değerlendirilen malzemenin "şey'e girdiğini bilip bilmediğine" dair ifadenin, OYTEP'i ilgilendirdiği değerlendirmesi yapıldı.

'PARAYLA HABER YAPTIRAMAZ MISIN'

OYTEP'te olanlarla ilgili bir sunumun gönderileceğini dile getiren Baytürk'ün, Özlük'e helikopter daireye göndermelerini söylediği TAPE kayıtlarında "Her taraftan göndermemiz lazım Emre, yani ben şunu görüyorum, tek başıma bir sürü aksiyon var Aktem olarak tek başıma yapıyoruz. Ya bu Leonardo ne yapıyor? Bunun büyükelçisi var bilmem nesi var yani aramızda konuşuyoruz bunu. Herifler ne yapıyorlar, niye baskı yapılamıyor yani, bu kadar net bir şeye, son bir vuruş noktasına getiriyoruz ya bilmiyorum yani, bir ben haber yaptırmaya çalışıyorum, sen haber yaptıramaz mısın bunu parayla purayla" şeklinde konuştu.

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Casusluk görüşmesi tape kayıtlarında! Helikopter alımını İtalya'dan yapmak için çalışma yapmışlar
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