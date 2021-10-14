Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’e İtalya Yıldızı Nişanı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Fecir Alptekin
'e, İtalya
Büyükelçi Massimo Gaiani
tarafından İtalya Yıldızı Nişanı takdim edildi. Şövalye unvanı da verilen Alptekin, duygulu anlar yaşarken büyük onur duyduğunu söyledi.
İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Erişah Arıcan, Cemil Ertem ve Meltem Taylan Aydın'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve çok sayıda önemli davetli katıldı.
İstiklal Marşı ve İtalyan Milli Marşı'nın ardından, Alptekin'e devlet nişanını İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani takdim etti. Kültür alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde görev alan Fecir Alptekin, duygulu anlar yaşadı. Alptekin'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Alptekin, ödülü almasının ardından duygularını şöyle ifade etti: "İtalya Cumhurbaşkanı'nın takdir ederek sunduğu bir nişan. En önemli nişanlardan biri. İki ülke kültürüne katkı sununlara verilen bu nişana beni de layık gördüler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak büyük onur duyuyorum."
Fecir Alptekin, konuşmaların ardından tebrikleri kabul etti.