Dink Ailesi’nin tazminatı FETÖ’cülerden alınabilir





Davanın görüldüğü İstanbul 6. İdare Mahkemesi, aileye 1 milyon 66 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, yazıları nedeniyle hedef haline gelen Hrant Dink'in yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, kendisinin talebi beklenmeden koruma tedbirlerinin alınması gerektiği, dolayısıyla da idarenin bu noktada ağır hizmet kusurunun bulunduğunu kararlaştırdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, zararın tazmininden idarenin sorumlu olmadığını, saldırıyı gerçekleştiren ve olayda sorumluluğu olan kişilere karşı dava açılması gerektiğini belirterek İdare Mahkemesinin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Bakanlık, Hrant Dink'in herhangi bir koruma talebinin bulunmadığını, idarenin herhangi bir zafiyeti bulunmadığını belirtti.