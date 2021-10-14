Göksu’dan İmamoğlu’na Levazım-Dolmabahçe tüneli göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürecek Levazım-Dolmabahçe tünelindeki çalışmaları durdurmuştu. İmamoğlu'nun tünelle ilgili söylediği "Metro yapmak varken günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" cümlelerinin yer aldığı video ise sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.

"KAYNAKLARI ŞOVA VE REKLAMA HARCAYINCA YATIRIMA PARA KALMIYOR DEMEK Kİ"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İmamoğlu'nun "Metro yapmak varken günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" sözleri hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Göksu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB Başkanı, 70 dk'lık mesafeyi 5 dk'ya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği Levazım Tüneli'ne ayıracak paramız yok demiş. Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi.