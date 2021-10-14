’İBB’ye kreş engeli’ yalanına belgeli cevap

Birgün Gazetesi "İBB'ye kreş engeli" başlıklı bir habere imza attı. Haber içeriğinde Kâğıthane Belediyesi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun "150 mahalleye 150 kreş" projesi kapsamında kreş yeri talebine tam 16 aydır yanıt verilmediği ifade edildi. CHP'li Meclis Üyesi Orhan Çakır'ın açıklamalarına yer verilen haberde, "3-6 yaş arası yaklaşık 20 bin çocuğun yaşadığı ilçede kreş açılmasına engel olunuyor" denildi.



SOSYAL MEDYADA YALAN YAYILDI



Sosyal medyada ise @ibbhaberleri isimli sosyal medya hesabından bu bilgiler yayıldı. @ibbhaberleri hesabından şu yanlış bilgiler paylaşıldı: "İBB, okul öncesi eğitim döneminde olan 19 bin 592 çocuğun yaşadığı Kâğıthane'de kreş yapmak için Kâğıthane Belediyesi'nden yer göstermesi talebinde bulundu. AKP'li Kâğıthane Belediyesi, İBB'nin talebine 16 aydır yanıt vermedi."





ÖZTEKİN: "HİÇ Mİ DOĞRU HABER YAPAMAZSINIZ?"



Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, @ibbhaberleri isimli hesabın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Hiç mi doğru haber yapamazsınız. Veya ilgili kurumlardan bilgi almadan bu şekilde nasıl yanlış yazabiliyorsunuz? İşte size belgeler... İBB'nin yazısı ve belediyemizin 7 gün gibi kısa sürede cevabı..."

İBB'YE KREŞ ENGELİ YALANINA BELGELİ CEVAP!



İBB'nin kreş açmasının engellendiği bilgisini belgelerle yalanlayan Başkan Öztekin, sosyal medya hesabından İBB'nin kreş konusundaki yazısı ile Kâğıthane Belediyesi'nin yedi gün içinde verdiği cevabın belgelerini paylaştı.





Bu belgelere göre; İBB İmar ve Değişiklik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü 2020 yılının Aralık ayında Kâğıthane Belediyesi'ne bir yazı göndererek "Yuvamız İstanbul Projesi" kapsamında 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için kreş yapılmak üzere kurum görüşü talebi istedi.

Kâğıthane Belediyesi ise İBB'ye bu yazı sonrasında yedi gün içinde cevap vererek görüşünü şu şekilde dile getirdi: "Seyrantepe Mahallesi 7693 ada 15 parselin bitişiğinde yer alan kısım tescil dışı alana ilişkin Başkanlığınız bünyesinde yürütülmekte olan Yuvamız İstanbul 150 mahalleye 150 kreş projesi kapsamında hazırlanan plan değişikliği ile ilgili kurum görüşümüzü ilgide kayıtlı yazınız ile talep etmektesiniz. Söz konusu kesim 16 Nisan 2012 onanlı Seyrantepe Batı kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Kreş alanı yapılması düşünülen ilgili plan tadilatı teklifi incelenmiş olup, "Otopark ihtiyacının kendi bünyesinde karşılanması, çevresindeki konut alanlarının ihtiyacını karşılayacak şekilde çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi, uygulama aşamasında ayrıntılı zemin etüdü yapılması ve buna uygun inşaat sistemlerinin kullanılması" şeklinde uygun görülmüştür"