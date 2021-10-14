Jandarmadan sahte içki operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.Ü. adlı bir kişinin sahte içki imalatı ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin şüpheliye ait adres ve eklentilerinde yaptığı aramada 2 adet damıtma cihazı, 5 adet damıtma kazanı, 4 adet ocak, 3 adet pompa, 1 adet kompresör, 2 adet alkolmetre, 13 adet arıtma filtresi, 7,5 kilo anason aroması, 9 litre etil alkol ile toplam 363 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ü. isimli bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.