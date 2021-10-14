Millet kütüphanesi artık 24 saat açık

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre kitapseverlere hizmet vermeye başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırılmıştı. Ülkede Kovid-19 aşılanma oranının artması ve yüz yüze eğitimin devam etmesi nedeniyle kütüphane artık hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre, 1500 kişi kapasitesiyle açık olacak. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi
ve Süreli Yayınlar Salonu ise 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.