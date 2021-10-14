Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya operasyon! TSK'ya yönelik bombalı saldırının failleri ile bağlantılı isim gözaltında...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:49

MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya operasyon! TSK'ya yönelik bombalı saldırının failleri ile bağlantılı isim gözaltında...

EMİR SOMER EMİR SOMER
MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’ya operasyon! TSK’ya yönelik bombalı saldırının failleri ile bağlantılı isim gözaltında...

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK terör örgütüne yapılan operasyonda, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırının faili ile ilişkili olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü adına İstanbul'da faaliyet gösterdiği ve 5 Ekim günü Suriye'nin Rakka şehrinde TSK mensuplarına yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan örgüt mensubu şahıs ile ilişkili olduğu belirlenen, ayrıca örgüt tarafından özel operasyon eğitimi verilmiş 4 örgüt mensubu şahıs başta olmak üzere eylem amaçlı ülkemize gönderilen örgüt üyelerinin aktarım faaliyetlerinde yer aldığı ve bu şahıslara güvenli ev sağladığı değerlendirilen Suriye uyruklu İ.C. (20) isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Şahıs 9 Ekim günü Bahçelievler ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 13 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya operasyon! TSK'ya yönelik bombalı saldırının failleri ile bağlantılı isim gözaltında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA