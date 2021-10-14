PKK örgüt üyelerine jandarma operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, PKK silahlı terör örgütünün, YPG ve YPJ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve silahlı eylemlere de katıldıkları ileri sürülen şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.