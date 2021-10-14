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Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:18

PKK örgüt üyelerine jandarma operasyonu: 4 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
PKK örgüt üyelerine jandarma operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapmış oldukları uzun soluklu takip sonucu, PKK silahlı terör örgütünün YPJ ve YPG yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 4 şüpheliyi, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, PKK silahlı terör örgütünün, YPG ve YPJ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve silahlı eylemlere de katıldıkları ileri sürülen şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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PKK örgüt üyelerine jandarma operasyonu: 4 gözaltı
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