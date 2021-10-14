Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ’siyasi cinayetler’ açıklaması: Yüzde 69’u bot hesaptır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Siyasi cinayetler kaygım var' sözleri sonrası başlayan tartışmalara değindi, süreci manipüle eden sosyal medya hesaplarının yüzde 69'unun bot olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

BAKAN SOYLU: YÜZDE 69'U BOT HESAPTIR

Soylu 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin, "Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız" dedi.

Bakan Soylu, dün yaptığı açıklamada MİT ve Emniyet'te bir suikast istihbaratı olmadığını ifade etmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Siyasi cinayetler tartışmasının alevlenmesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, konunun araştırılması için resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.