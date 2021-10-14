Son dakika: Kadıköy’de uyuşturucu ticareti yapan kişi polise yakalandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Yunus polislerinin şüpheli buldukları bir kişi üzerinde yaptıkları aramalarda 212 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Sinan Y.'nin Kadıköy ve Seyrantepe'deki adreslerine de baskın düzenlendi. Kadıköy Suadiye Mahallesi ve Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki adreslerde yapılan aramalarda, Kadıköy'deki adreste hassas terazi ve 1,8 gram esrar ele geçirilirken; Seyrantepe'deki adreste ise 1000 gram esrar, şeffaf poşetleri preslemede kullanılan pres makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.