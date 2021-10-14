TURKOVAC aşısında yeni gelişme! Müjdeli haberi canlı yayında verdi...

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ateş, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC uygulamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş: Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var.

"3 BİN GÖNÜLLÜYE KISA SÜREDE ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ateş, "İki doz Biontech aşısı sonrası 6 ay geçen hastalarda rapel (pekiştirme) doz çalışmamıza 10 gün içinde başlamış olacağız. DSÖ'nün kriterlerine göre, 3 bin gönüllüde güvenli veri elde ettiğinizde aşıya acil kullanım onayı alabilirsiniz." diye konuştu."3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyoruz. E-nabız ve 184 üzerinden randevu alıp aşılamaya katılabiliyorlar. Bakan beyin tweeti sonrası 7-8 bin kişi e-nabiz üzerinden başvuru yaptı."

SON DAKİKA: Flaş yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC açıklaması! TURCOVAC ne zaman uygulanmaya başlayacak?

ERÜ'nün projesiyle, Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını aktaran Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasını bekliyoruz. Ekibimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, belki bir ay içinde Delta varyantına TURKOVAC'ın etkisini gösterebileceğiz." diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZI TURKOVAC AŞISINA GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Çalış, ERÜ ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz 3 çalışmalarının ise Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü hatırlattı. Aşının birçok merkezde gönüllülere uygulandığını belirten Çalış, "ERÜ'de de Faz 3 çalışmalarını arkadaşlarımız takip ediyor. Çok iyi gidiyor. Biz hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısına gönüllü olmaya davet ediyoruz." dedi.

İKİ DOZ AŞI OLANLAR DA ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK TURKOVAC YAPTIRABİLİRLER

Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha önce iki doz aşı olanların TURKOVAC'ı üçüncü doz olarak yaptırmasına ilişkin de Sağlık Bakanlığının çalışma yürüttüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan iki doz aşı olanlar da üçüncü doz olarak TURKOVAC yaptırabilirler. Şu an sanırım 5 merkezde yapılıyor ama Bakanlık bunu 25-30 merkez olarak hesaplıyor. İnşallah en kısa sürede diğer merkezler de açılır. Çünkü farklı şehirlerden de gönüllü başvuruları oluyor, bizler de bu merkezlerin bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem faz-3 çalışmalarındaki gelişmeler hem de üçüncü doz TURKOVAC çalışmalarıyla beraber, iki çalışmanın ön sonuçları değerlendirilerek, en kısa sürede acil kullanıma geçileceğini düşünüyorum."