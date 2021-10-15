Bakanlık duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin teröre karşı verdiği başarılı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen başarılı operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK bitme noktasına gelirken, örgüt çözülmeler de devam ediyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.