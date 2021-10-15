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Giriş Tarihi: 15.10.2021 18:19 Son Güncelleme: 15.10.2021 18:36

Bakanlık duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde,  Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin teröre karşı verdiği başarılı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen başarılı operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK bitme noktasına gelirken, örgüt çözülmeler de devam ediyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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