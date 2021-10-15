Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı: 600 Faslı kadın...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:00

CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı: 600 Faslı kadın...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı: 600 Faslı kadın...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kütahya ziyareti esnasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia ederek Özel’e şikâyette bulunmuştu. Bu kişinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf eden Mustafa Şimşek olduğu, Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve insanları dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz gün Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirmişti. Özel'in bu ziyareti esnasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia ederek Özel'e şikâyette bulunmuştu.

"TRAKTÖRÜME İCRA GELDİ" DEDİ, ÇETE LİDERİ ÇIKTI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci bu ziyarete sosyal medyadan değinerek "Dün Özgür Özel ile Kütahya'da görüşüp, "Traktörüme icra geldi" diyen Mustafa Şimşek; çiftçi değil, Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren sahte evlilik çetesinin lideri.. Suçunu itiraf eden Şimşek, canlı yayında tutuklanmıştı. Serbest kalınca CHP'den rolü kapmış!" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Programda suçunu itiraf eden bu kişinin Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıkmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı: 600 Faslı kadın...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA