CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı: 600 Faslı kadın...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Programda suçunu itiraf eden bu kişinin Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıkmıştı.