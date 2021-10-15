Emine Erdoğan, Sıfır Atık Zirvesi 2021’e video mesajla katıldı

Emine Erdoğan, Capital ve Ekonomist dergilerinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi 2021"e video mesajla katıldı. Zirvenin geleneksel hale gelişinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, emek verenleri kutladı.

Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin iklim meselesini bir kriz olmaktan çıkaracak son nesil olma gerçeğiyle yakından ilgili olduğunu belirterek, "Tabiatın sessiz çığlığını geniş kitlelere duyurma çabasıydı. Ne yazık ki aradan geçen 4 yılda bu çığlık daha çok duyulur oldu. Orman yangınlarından sellere, iklim değişikliğinin can yakıcı sonuçlarıyla daha çok karşılaşır olduk. Geçtiğimiz ay nice insanımızı, ormanlarımızı ve canlılarımızı kaybettik. Yüreğimiz, ciğerlerimiz yandı." diye konuştu.

Söz konusu sorun karşısında tek gücün "ortak bir çevre bilinci" olduğuna işaret eden Erdoğan, zirveye katılan iş insanlarının, sivil toplum temsilcilerinin, çevre ve iklim krizi farkındalığını yükseltecek gayretler içinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, elbirliğiyle etkin bir atık yönetimi, çevre dostu şehirler, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilebileceğini vurguladı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, ANCAK ATIKLARIN KONTROLÜ İLE MÜMKÜN"

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta COP-26 Başkanı Alok Şarma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinirken, şunları anlattı:

"Sıfır Atık Projemizi yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve atık konularındaki başarılarını dikkatle izlediklerini ifade ettiler. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP-26 toplantısına davetleri üzerine yeni işbirlikleri ve tecrübe alışverişi yapmak üzere sözleşerek ayrıldık. İnanıyorum ki COP-26, küresel çapta yeni bir yol haritası belirleyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Paris İklim Antlaşması'nın Meclis'in onayına sunulacağını ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Kabulü halinde, imza sahibi tüm ülkelere olduğu gibi bize de yeni sorumluluklar yükleyecek. İşte bu noktada işbirliğimizi artıracağımıza inancım tamdır." dedi.

Emine Erdoğan, dünyada şehir nüfusunun hızlı şekilde artığını, Dünya Bankası raporuna göre 1950'den bu yana 4 kat artış olduğunu ve şehirlerin dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75'inden, sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inden sorumlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede BM Habitat Girişimi, enerji talebinin ana merkezini teşkil eden şehirleri 'sıfıra yarış' kampanyasına davet ediyor. Gerek şehirlerin tasarımında gerekse ulaşım, malzeme verimliliği, atık yönetimi gibi alanlarda tedbirler öneriyor. Böylece karbon ayak izinin azaltılması ile küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor. Yatırımcılar ve işletmelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, ancak atıkların kontrolü ile mümkündür."

"SIFIR ATIK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRACAK TÜM GİRİŞİMLERİN YANINDA OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne yazık ki küresel ısınma, sadece insan yaşamını değil, bütün ekosistemi etkilemekte, tabiatın dengesini bozmaktadır. Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya, çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünyanın eksilen mukimlerinden birinin, mesela Kauai kuşunun 1987'de kaydedilen son sesini dinlediğimde, gerçekten çok üzülmüştüm. Havai adalarında yaşayan bu endemik kuş türü, dişi ve erkeklerin birbirine söyledikleri şarkılarla meşhurdu. Fakat 87 yılından sonra bir daha rastlanmayan bu ses, yeryüzünün en acıklı melodisi olarak kayda geçti. Nesli tükenen son erkek kuşun, dişisine seslenişi cevapsız kalmıştı. Yaşadıkları bölgede insan yoğunluğunun artmasıyla ekosistem bozulmuş ve küresel ısınmanın da tesiriyle, bir tür daha maalesef yok olmuştu. Dünya bir bütün. Biz insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız."

Bu konuda iş insanlarının öncü rolünün, sivil toplum temsilcilerinin proaktif yaklaşımının daim olmasını temenni eden Erdoğan, sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağını ifade etti.

"ÇEVREYE, ATIĞA NE KADAR YATIRIM YAPARSANIZ O KADAR BÜYÜRSÜNÜZ, O KADAR KALKINIRSINIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da "döngüsel ekonomi" ve "sıfır atık" konularının iklim değişikliğinin bir parçası olduğunu dile getirerek, "Biz bu problemi çözersek, iklim değişikliğinin bir yarasını çözmüş oluyoruz, ona çare bulmuş oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5, dünyada 12. sırada yer aldığını kaydeden Birpınar, "Hedefimiz, yenilenebilir enerjiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve onu sürekli hale getirebilmektir. Türkiye'nin geleceğini daha yeşil teknoloji devriminde, yeşil kalkınmada görüyoruz. Bütün bakanlıklarla bir yol haritası belirleyip sektörle birlikte yeşil kalkınma trenine Türkiye'yi bindirip milli gelirini 15 bin doların ötesine çıkartıp kalkınmış dünyadaki en büyük 10 ekonominin içine sokmayı başarmamız lazım." diye konuştu.

Birpınar, şu değerlendirmeleri yaptı: "Çevreye, atığa ne kadar yatırım yaparsanız o kadar büyürsünüz, o kadar kalkınırsınız. Yeşil işlere yapacağınız yatırım dünyada prim yapacaktır, sizi daha iyi noktalara getirecektir. Dünyada her iki kişiden birini çevreci yapmamız lazım. Doğaya saygılı, havaya, suya ve toprağa saygılı bir kalkınmayı hep beraber el ele, omuz omuza, yan yana yürüyerek başaracağımıza inanıyorum."

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ SEKTÖREL VE EKONOMİK POLİTİKALARIN OMURGASI OLARAK KONUMLANDIRMALIYIZ"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de çevresel ve ekonomik açıdan olumlu sonuçlar elde etmek için yeşil dönüşümü sektörel ve ekonomik politikaların omurgası olarak konumlandırmak gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İş yapma modellerinde kaynakların verimli kullanımını, daha az tüketimi, ürün yaşam döngüsü içinde azami seviyelerde geri dönüşümü ve yeniden kullanımı hedeflemeliyiz. Sürdürülebilir ürün tasarımı ve inovasyon alanına odaklanarak bu yöndeki çabalarımızın etkinliğini artırmalıyız. Tüm bu hedeflerin hayata geçirilmesinin yolu 'döngüsel ekonomi' yaklaşımıdır. Bu kapsamda en önemli ticaret paydaşımız olan Avrupa Birliğinin 'yeni büyüme stratejisi' olarak hayata geçirmekte olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı yakından takip etmemiz gereken bir süreçtir."

SIFIR ATIK ZİRVESİ 2021

Sıfır Atık Zirvesi 2021'nde "sürdürülebilirlik" ve "sıfır atık" konuları iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ele alınıyor.

Zirve kapsamında Ekonomist dergisi editörü Sibel Atik moderatörlüğünde düzenlenen "Atık Dönüşümünün Geleceği" başlıklı panelde, TÜBİSAD Başkanı Levent Kızıltan, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ile oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan yer aldı.

Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük'ün moderatörlüğünü yaptığı "Doğa İçin Çalışanlar" başlıklı panelde ise şirketlerin sürdürülebilirliğe ilişkin yatırımları ve bu konudaki yeni dönem hedefleri konuşulacak.

Panelde Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu bir araya gelecek.

Zirvenin son konuşmasını Environment Europe Foundation Kurucusu ve Üst Yöneticisi Dr. Stanislav Shmelev yapacak.