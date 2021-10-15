FETÖ’cü müdür ile amir Ahaber’i işgale giden darbecilerin önünü açmış! O hainler ByLock’cu çıktı





"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR, DİRENECEĞİZ"

Polislerden Hasan Yenilmez, "Asıl siz teslim olun! Yaptığınız kanunsuz bir eylemdir. Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği kesinlikle silahlarımızı teslim etmeyeceğiz" diyerek karşılık verdi.

Darbeci askerlerin havaya ateş açması üzerine polis Yenilmez de havaya ateş açtı. Polis memuru Hasan Karadeniz de darbecilere gözdağı vermek için ateş etti. Olaya müdahil olan vatandaşlar, "Siz nasıl Türk Askerisiniz, polisle çatışmaya giriyorsunuz" diyerek, darbeci askerlere tepki gösterdi.

Bu gerginlik sırasında polislerin başındaki Emniyet Amiri Şükrü Özbek hiçbir tepki vermeden, darbeci askerlere hiçbir şey söylemeden bekledi. Özbek yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, emrindeki polislere "Siz ne yapıyorsunuz, kimden emir aldınız? Kaldırın silahlarınızı! Kimin, kimden olduğu belli değil daha. Biz geri çekiliyoruz" dedi. Başpolis rütbesindeki ekip sorumlularından Zeki Başarır, "Bizi buraya gönderen zaten müdür beydi. Hangi müdür bizi çekiyor" diye sordu.