Gecekondudan modern kente: Mamak

Turkuvaz Medya
'nın amiral gemisi SABAH Gazetesi
'nin 'İller Buluşması' programının son durağı Ankara
'da kentsel dönüşümün temsilcisi Mamak
oldu. SABAH yazarları, Ankara'nın Mamak ilçesinde dönüşüme tanıklık etti. Bir zamanlar gecekonduları, cezaevi ve çöplüğü ile anılan Mamak, şimdilerde vatandaşların sosyalleştiği millet bahçeleri, kimsesizlerin kimsesi olan Gönül Çarşısı, uyanık kütüphaneleri ile anılıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, oy versin vermesin herkese ihtiyacı olan hizmeti götürdüklerini belirtti. Başkan Köse, SABAH yazarlarına ilçelerine kattıkları eserlerden, Üreğil Millet Bahçesi'ni, Boğaziçi Gönül Çarşısı'nı, Ortaköy Mahalle Konağı'nı, Gökçeyurt Lavanta Bahçesi ve Mamak Kadın Kooperatifini, Kayaş Millet Kıraathanesi
'ni, Ekin Yüzme Havuzu
'nu, Altınevler Gençlik Merkezi
'ni, Şehitlik Uyanık Kütüphanesi
'ni, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi
'ni, Mutlu Ege Millet Bahçesi Projesi'ni, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı, Şahintepe Millet Kıraathanesi'ni, Kartaltepe Macera Parkı ve Musiki Muallim Mektebi'ni gezdirerek tanıttı.
MAMAK'A NEFES ALMAYA GELİYORLAR
Mamak, Ankara'nın doğuya açılan kapısı ve 680 bin nüfuslu ile 40'tan fazla ilin geçiş noktası konumunda. 13 dereyle beslenen Hatip Çayı'nın geçtiği Mamak, Ankara'nın doğal su kaynağının olduğu bir ilçesi. Roma ve Selçuklu döneminde de şehrin su ihtiyacının karşılandığı Mamak, sebze ve meyve üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Mamak'ın yeşilin ve doğanın merkezi olduğunu ifade eden Başkan Köse, ilçedeki doğal güzellikleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Üreğil Millet Bahçesi'nin bunun bir örneği olduğunu anlatan Köse, "Yeşilin ve su kaynaklarının bol olduğu bir ilçe olduğumuz için Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu millet bahçesi projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. 2.5 milyon metrekarelik Üreğil Kent Ormanı içinde, 250 bin metrekarelik alanda, Mabel restoranı, 4 büfesi, 2 göleti, mescidi, piknik masaları, yeşil ve oyun alanları ile Üreğil Millet Bahçemizin birinci etabını tamamladık. Şehirde beton ve asfalttan bunalan insanlar buraya nefes almaya geliyor" diye konuştu. Gökçeyurt'ta, Ankara'da bir ilk olan ve başkentlilerin ilgi odağı haline gelen 'Lavanta Bahçesi' projesi hayata geçirildi. 23 dönümlük çorak topraklara 20 bin kök lavanta ekilerek ağustosta lavanta hasadı gerçekleştirildi. Lavantalardan elde edilen ürünlerin Mamak kadın kooperatifinde görev alan kadınlara gelir kapısı olduğunu belirten Köse, "Lavanta endüstriyel bir ürün. Katma değeri çok yüksek. Tıpta ve kozmetikte kullanılıyor. Burada lavantadan üretilen kozmetik ürünlerin yanı sıra, turistik gezi alanı, nikah töreni, doğal fotoğraf stüdyo gibi sosyal aktiviteler de yapılıyor. Gelecek yıl, lavanta bahçesine yerleştirilecek kovanlarda da lavanta balı üreteceğiz. Elde edilen ürünler lavanta bahçesinin yanındaki kafeteryada ve Mamak Kadın Kooperatifi'nde (Makkop) satışa sunuluyor Kadın kooperatifimiz ile kadın istihdamına destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
2.5 YILDA 15 KÜTÜPHANE AÇTIK
Mamak'ın bir öğrenci şehri olduğunu söyleyen Köse, "Gençlerin ders çalışacağı, kaynaklara ulaşacağı alanlar oluşturduk. Mamak'ta, 2.5 yılda 15 kütüphane açtık. Bin metrekare alanda çocukların ders çalışabileceği, kitap okuyup, etkinlikler yapabildiği alanlar yaptık. Semtlerde de aile merkezlerinin üst katlarının değerlendirerek kütüphaneler oluşturduk. Uyanık kütüphanelerimiz 7/24 hizmet vermeye başladı, çay poğaça, simit ve çorba öğrencilere ikram ediyoruz. Pandemide kitap kapınızda uygulaması başlattık ve kütüphanelerimiz isteyen kişilerin ayağına götürdük" diyerek kütüphane sayısı artıracaklarını belirtti.
150 ÖZEL YETENEK TESPİT EDİLDİ
Gençlere yönelik çalışmalarından bahseden Köse, "5 tane gençlik merkezi yaptık. Mamak'ta bir havuzumuz vardı, buna yenilerini ekliyoruz. Gençlerin en az bir alanda lisanslı spor yapmasını ve en az bir enstrüman kullanmalarını istiyoruz. Çocukların yeteneklerini keşfederek onu ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Sahne sanatları eğitim atölyesi akademisini kurduk. 7 bine yakın öğrenciye yetenek testi yaptık. 150 özel öğrenci tespit edildi. Onlara Musiki Muallim Mektebi'nde sahne sanatları eğitimi vereceğiz" dedi.
ÇAYLAR ÇORBALAR BELEDİYEDEN
BELEDİYE
tesislerinin sosyalleşme alanı olduğunu belirten Köse, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde alkollü olan belediye tesislerini halka açmasının ardından büyük dönüşüm oldu. Biz de ilçemizde yaptığımız, millet kıraathaneleri, millet bahçelerini halkın kullanımına açıyoruz ki ailelerimiz oralarda sosyalleşsin, uygun fiyata dilediğini yiyip-içsin istedik. Öte yandan 'Çaylar çorbalar bizden' projesi başlattık. Gece görev yapan kolluk kuvvetleri, hastane çalışanları ve sokakta gezen her vatandaşa çay-çorba ikram ediyoruz. Sabahları okula giden öğrencilere de çay-çorba ikramımız var" açıklamasında bulundu.
İNSAN AYRIMI YAPMIYORUZ
HER yaştan her insana dokunmanın çabası içinde olduklarını anlatan Köse, şunları söyledi: "Oy, insan ve parti ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet götürüyoruz. Mamak daha güzel olacak sloganı ile yola çıkmıştık güzel Mamak'ı daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Sokaklarında gezerken güvenle gezecekleri bir ilçe olsun istiyoruz. 24 saat Mamak'ı gözlüyor, gece gündüz çalışıyoruz."
Şaban ARSLAN
Algı değil gerçek hizmet
1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde adayların seçim programlarını takip etmiştim muhabir olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanı adayıydı.
Başkan olunca yaptığı en önemli hizmetlerden biri Çamlıca, Florya, Arnavutköy, Hidiv Kasrı, İstinye
gibi merkezi yerlerde, mülkiyeti belediyeye ait olan ancak Turing tarafından işletilen restoranları İstanbullulara ucuz fiyata yemek ve çay servisi yapan sosyal tesislere dönüştürmek olmuştu.
Çok pahalı olan ve belli bir zümrenin
gidebildiği bu mekânlar tüm
İstanbullu'nun oldu. Bu sayede fakir
fukara halk boğaz kıyısında yemek yeme imkânına kavuştu
...
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bizi, ilçesinde böyle bir belediye restoranının girişinde karşıladı. Başkan Köse bize, tek kelimeyle 'muhteşem'
diyebileceğimiz tesisleri gezdirdi. Başkan Köse'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da 26 yıl önce yaptığı 'restoran devrimi'ni anlattım. Köse, "İşte biz bu eserimizi, temelleri 1994'te İstanbul'da atılan o hizmetten örnek alarak yaptık" yanıtını verdi. Algıyla değil gerçek
hizmet anlayışıyla çalıştıklarını anlattı. Başkan, göreve geleli 2.5 yıl olmuş. Ama bir çok büyükşehir belediyesinin yapamadığı işlere imza atmış. Mahalle konakları, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kreşler, spor salonları, parklar, lavanta ve tıbbi bitki bahçeleri... Gün bitti, hizmetlerin tamamını ziyaret etmeye zamanımız yetmedi. Tebrikler Başkan
...
Osman ALTINIŞIK
Mamak toprak kokuyor…
SABAH Gazetesi
yazarlar buluşmasının son durağı Ankara
'nın Mamak
ilçesi. Gecekonduları ile anılan Mamak
'ta artık geçmişin izleri yok. Mamak başkentin parlayan yıldızı… Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse
'nin ilk dönemi… Projelerini hayata geçiriyor olmanın heyecanını yaşıyor. Bir o kadar verdiği sözleri yerine getirmenin keyfini yaşıyor.
Algıların değil gerçeklerin hayat bulduğu Mamak
'ta yapılan projelere tanıklık ettik. Şaşkınlığımı gizlemek istemiyorum. Vizyon sahibiyseniz, hizmet etmek istiyorsanız… Ortak aklın nasıl işlediğini Mamak
'ta görebilirsiniz. Mamak
Belediye Başkanı Köse
, pandemi sürecini fırsata çevirmiş. Projelerini bu süreçte bir bir inşa etmiş. Kimisinin de yapımı devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde Üreğil Millet Bahçesi'
nde buluşuyoruz… Ankara
'ya yeni bir nefes alanı
kazandırılmış.
Gönül çarşısı,
mahalle konakları, lavanta bahçesi
, kadın kooperatifi, Millet kıraathanesi
, yüzme havuzu, gençlik merkezi
, uyanık kütüphanesi, bilim ve sanat merkezi,
çocuk trafik eğitim parkı, millet kıraathanesi,
macera parkı görebildiğimiz yatırımlardan sadece bir kaç örneği… Mamak
artık çöp değil toprak kokuyor. Mamak
toprağın ötesinde kitap kokuyor. Başkan Murat Köse'ye sonsuz teşekkürler...