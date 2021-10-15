Gerçekler örtülmeye çalışılıyor

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
dün Ensar Vakfı
'nın Kocaeli
'ndeki yeni binasının açılışına katıldı. Vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetini tamamlayan, güçlendiren, çoğaltan kurumlar olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizim bu kurumlarımızın hedef alınması benden önce de büyüklerimiz çok güzel ifade ettiler bir sebebi var: Bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek, değersizleştirerek mi yürüyecek. Yani Türkiye, Avrupa
'nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi, kaybetmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı, yok mu? Bunun bir mücadelesi var ülkede. Siz bu kurumları tahkir ettiğiniz zaman yüz binlerce insanı aynı zamanda üzüyorsunuz. On binlerce insana hakaret etmiş oluyorsunuz, iftira etmiş oluyorsunuz. Bir sürü iftiranın, hakaretin, dumanın, sisin altında gerçekler maalesef örtülmeye çalışılıyor. İnşallah anlayanlar, anlamaya çalışanlar çoğalır. İnşallah bir ithamla, bir duyumla, bir kişiyi, bir kurumu tahkir etmenin, karalamanın zamanı geçer." AA