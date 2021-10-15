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Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:31

İBB 158 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı

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İBB 158 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı

İBB yönetimi bir kez daha meclisten borçlanma talebinde bulundu. Eylül ayında 655 milyon Euro + KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yapan İBB bu kez 158 milyon Euro + KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Mecliste konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Oturumda İBB Finansman Müdürlüğü'nün teklifi ile Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattında kullanılmak üzere 158 milyon Euro + KDV ve sigorta prim tutarınca dış borçlanma talebi ele alındı. Yapılan müzakereler sonucunda İBB'nin 158 milyon Euro dış borçlanma yapması kabul edildi.

Eylül ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında da üç metro projesinin devamı için İBB başkanlık makamına 655 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verilmişti.

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İBB 158 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı
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