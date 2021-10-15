İstanbul’da aşılamaya yoğun ilgi

Koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli yaş katagorilerinde yapılan aşılama oranlarında yükselmenin devam ettiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Ali Yerlikaya, aşının en büyük gücümüz olduğunu belirterek yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı.:



İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları: 20-24 1. doz %78 2. doz %62.2, 25-29 1.doz %75 2.doz %60.1, 30-34 1.doz %76.5 2.doz %63.4, 35-39 1.doz %79.5, 2.doz %68.1, 40-44 1. doz %82.9 2. doz %73.3, 45-49 1.doz %85.8 2.doz %78, 50-54 1.doz %88.1 2.doz %82.3, 55-59 1.doz %90.42.doz %86.5, 60-64 1.doz %92.1 2.doz %89.6