Minik ’Fındık’ için zaman daralıyor

İstanbul Ataşehir'de yaşayan Çağdaş Fındık ve Gamze Fındık çiftinin 25 aylık çocuğu olan Abdül Kerim Fındık, doğumundan sadece bir ay sonra tanıştığı SMA Tip 1 hastalığına karşı yaşam mücadelesi veriyor. Hastalıkla mücadele uygulanan gen tedavisinin Türkiye'de henüz onaylanmaması sebebiyle Fındık ailesi çareyi yurtdışında arıyor.

Dubai'de yer alan bir hastane ile anlaşan ailenin, Fındık'ın tedavisi için 2 milyon 200 bin Dolar'ık masrafı karşılaması gerekiyor. Yüksek maaliyeti karşılayacak imkanı bulunmayan baba Çağdaş sosyal medya üzerinden yardım bağış kampanyası başlattı. Minik Abdül Kerim için başlatılan bağış kampanyasına bugüne kadar Emre Aydın, Haluk Levent ve Atakan Çelik'in yanısıra çok sayıda vatandaş tarafından destek geldi. 2 milyon 200 bin Dolar'ın 1 milyon 50 bin Dolar'ının tamamlandığını belirtilen baba Çağdaş Fındık, yüzde 48'i gören bağış kampanyasının hedefine ulaşabilmesi için yardım bekliyor.

BOĞAZI DELİNEBİLİR



Minik Abdül Kerim'in tedavi için kabul edilmesinde kilo ve yaş sınırı bulunduğunu belirten baba Çağdaş Fındık "Abdül Kerim şu an 12 kilo 400 gram. Duabi'deki gen tedavisinin başarıya ulaşabilmesi içinse 13 kiloyu aşmadan hekimlerin kontrolü altına girmesi gerekiyor. 13 kilodan sonra gen tedavisinin başarı oranı yüzde 95 düşüyor. Abdül Kerim'in gerçekten zamanı yok. Midesine tüp takıldı, yutkunma kaslarını kaybettiği için şırınga ile besleniyor. Solunum kaslarını da kaybederse boğazı delinip başka bir yöntem deneyecek doktorlar. Cihaza bağlı kalma durumu var, şu an 7 cihazla hayata tutunuyor. Bağışta bulunmak isteyenler İstanbul Valiliği onaylı TR44 0001 0021 2361 1768 3050 04 numaralı IBAN'a destek olabilirler" diye konuştu.