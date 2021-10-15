Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK’ya bir darbe daha
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:48

PKK’ya bir darbe daha

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla PKK darbe almaya devam ediyor.

Hakkari merkez kırsalında Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 1 kişi J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin destekliğiyle etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam ediyor. Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat birimlerimlerince tespit edilen 1 kişi J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’ya bir darbe daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA