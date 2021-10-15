Saldırı girişiminde bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), son beş günde Fırat Kalkanı
bölgesinde 13, Barış Pınarı
bölgesinde 3 olmak üzere, 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri
, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. Bu arada Kilis
'te, jandarma ekiplerince 2 DEAŞ
ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı. Teröristler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.