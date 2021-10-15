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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Saldırı girişiminde bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı girişiminde bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. Bu arada Kilis'te, jandarma ekiplerince 2 DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı. Teröristler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Saldırı girişiminde bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi
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