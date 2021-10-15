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Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:35 Son Güncelleme: 15.10.2021 13:50

Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri... Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi."

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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
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