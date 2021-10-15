Soylu: O hesapların yüzde 69’u sahte

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, sosyal medyada siyasi cinayetler tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'unun bot hesaplar olduğunu söyledi. İstanbul Galata Üniversitesi
'nin akademik yıl açılış törenine katılan Soylu, Türkiye
'nin teknolojik altyapısına değindi. Ülkenin yazılımlarına işaret eden Soylu, "Dün (önceki gün) bir 'siyasi cinayetler' tartışması vardı. Sosyal medyada siyasi cinayetler tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ne geçiş konusunda değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Bunu dünyanın sonu gibi sunmak, dövizdeki dalgalanmalara bakıp sistem tartışmaları açmak, koalisyondaki parti sayısına bakıp her genel başkana bir makam vermek için başbakan vaatleri vermek, kimse kusura bakmasın ama Z kuşağı konuşup, A kuşağı işi yapmaktır" diye konuştu.