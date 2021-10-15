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Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:40

Talan edilen binaya polis nezaretinde duvar örüldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Talan edilen binaya polis nezaretinde duvar örüldü

Hırsızların ve evsizlerin hedefi olan Reza Zarrab'ın Beyoğlu'ndaki eski holding binasına girişlerin engellenmesi için polis nezaretinde duvar örüldü.

Reza Zarrab'ın 5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmuştu.

Zarrab'ın kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası geçtiğimiz yıldan beri terk edildi. Sahipsiz kalan holding binası son günlerde hırsızların hedefi olmuştu. Kapılar ve pencerelerin yanı sıra içeride bulunan malzemeler de çalınmıştı. Hırsızların ve evsizlerin dadanması sonucu çevredeki vatandaşlar rahatsızlık duydu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri binayı gözetim altına aldı. Yapılan baskınlarda birçok hırsızlık şüphelisi yakalandı. Polisin kontrolleri devam ederken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesi'nce binaya dışarıdan girişin engellenmesi için duvar örülmeye başlandı. Ön ve yan cephedeki kapı ve pencerelerin bir kısmı tuğla ile örüldü.

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Talan edilen binaya polis nezaretinde duvar örüldü
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