Ardında 7 yetim bıraktı

İstanbul
Kadıköy'de cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Kamuran Tün (42) cinayetinin ardından Murat Tumuçin
, babası Hacı Tumuçin
, Selçuk B
. ve Duygu Hilal A. gözaltına alınmıştı. Hacı Tumuçin ve Murat Tumuçin 'töre saiki ile tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Tün'ün cenazesi ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Şırnak
'a götürülerek toprağa verildi. Tün'ün kardeşi Nurettin Tün, "Kardeşim 4 kişi tarafından planlı bir şekilde, vahşice öldürüldü. Namus cinayeti süsü veriliyor ama öyle bir şey yok. 20 sene önce kardeşim bekardı, kadın evliydi, çocuk sahibiydi. Bu çocuğu 20 sene kinle besleyerek kimler bu hale getirdi. Bunun sebebi babası, ailesidir. Bu töre cinayetleri artık bitsin. Arkada 7 yetim çocuk bıraktılar, bunların vebali kimin boynuna. Artık bu saçma şeyler bitsin" diye konuştu. Murat Tumuçin'in ifadesinde "Ben bebekken babam askere gitmiş. Kamuran, annem Mevlüde'yi kandırıp kaçırmış. Annem de o zamanlar 15-16 yaşındaymış. Annesiz büyüdüm. Aile huzurumu, gençliğimi Kamuran'ın çaldığını düşünüyorum. Babam insan içine çıkamıyordu. Kamuran'ı Facebook'tan kadın adı kullanarak buldum. Irak
'taki işyerinde çalıştıracak kadın eleman arıyordu. Silopi
'de bir arkadaşımın tanıdığı olan Duygu A.'ya arattım. Babam, Duygu ve dayım Kamuran'ı öldüreceğimi bilmiyorlardı" demişti.