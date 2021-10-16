Bakan Koca’dan peş peşe iki kritik paylaşım

Bakan Koca, ikinci yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır ve Batman'da ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerine yer verdi.