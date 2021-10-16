Bakan Koca’dan peş peşe iki kritik paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, ikinci yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır ve Batman'da ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerine yer verdi.