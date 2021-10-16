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Giriş Tarihi: 16.10.2021 22:26 Son Güncelleme: 16.10.2021 22:26

Bakan Koca'dan peş peşe iki kritik paylaşım

Bakan Koca’dan peş peşe iki kritik paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından iki önemli paylaşımda bulundu. İlk paylaşımında, Bolu'nun mavi iller kategorisine girdiğini belirten Bakan Koca, ikinci paylaşımında ise Diyarbakır ve Batman'ın turuncu iller kategorisine girdiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ikinci yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır ve Batman'da ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca'dan peş peşe iki kritik paylaşım
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