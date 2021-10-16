Bakan Soylu'dan skandal ifadelere sert tepki: Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş, çok korktuk

"DEVLET GÖREVLİLERİNE EMİR VERMEYE KALKMASI HUKUKSUZLUKTUR"

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. " ifadelerini kullanırken, Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. dedi

YASSIADA ZİHNİYETİ

Çelik Sözlerini şöyle sürdürdü: Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz.