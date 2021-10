‘Biz dünyanın emanetçisiyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , Capital ve Ekonomist dergilerinin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi 2021"e video mesajla katıldı. Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin iklim meselesini bir kriz olmaktan çıkaracak son nesil olma gerçeğiyle yakından ilgili olduğunu belirterek "Tabiatın sessiz çığlığını geniş kitlelere duyurma çabasıydı. Ne yazık ki aradan geçen 4 yılda bu çığlık daha çok duyulur oldu. Orman yangınlarından sellere, iklim değişikliğinin can yakıcı sonuçlarıyla daha çok karşılaşır olduk" dedi. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York 'ta COP-26 Başkanı Alok Şarma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine de değinerek şunları anlattı:Sıfır Atık Projemizi yakından takip ettiklerini, Türkiye 'nin yenilenebilir enerji ve atık konularındaki başarılarını dikkatle izlediklerini ifade ettiler. Kasım ayında Glasgow 'da yapılacak COP-26 toplantısına davetleri üzerine yeni işbirlikleri ve tecrübe alışverişi yapmak üzere sözleşerek ayrıldık. İnanıyorum ki COP- 26, küresel çapta yeni bir yol haritası belirleyecektir. Dünya Bankası raporuna göre 1950'den bu yana dünya şehir nüfusunda 4 kat artış oldu ve şehirler dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75'inden, sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inden sorumlu. Yatırımcılar ve işletmelere büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ancak atıkların kontrolü ile mümkündür.Küresel ısınma insan yaşamının dışında tabiatın dengesini de bozdu. Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya, çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünyanın eksilen mukimlerinden birinin, mesela Kauai kuşunun 1987'de kaydedilen son sesini dinlediğimde, gerçekten çok üzülmüştüm. Havai adalarında yaşayan bu endemik kuş türü, dişi ve erkeklerin birbirine söyledikleri şarkılarla meşhurdu. Fakat 87'den sonra bir daha rastlanmayan bu ses, yeryüzünün en acıklı melodisi olarak kayda geçti. Nesli tükenen son erkek kuşun, dişisine seslenişi cevapsız kalmıştı. Yaşadıkları bölgede insan yoğunluğunun artmasıyla ekosistem bozulmuş ve küresel ısınmanın da tesiriyle, bir tür daha maalesef yok olmuştu. Dünya bir bütün. Biz insanoğlu da onun emanetçisiyiz.EMİNE Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her alanına emekleriyle değer katan, olmazları başaran çiftçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, kadın çiftçilerin ve Emine Erdoğan'ın turşu kurma etkinliğinden görüntülere de yer verildi.TÜRKİYE, 10 Kasım itibarıyla Paris Anlaşması'nın tarafı haline gelecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretaryası'nın yayımladığı depoziter bildirimine göre, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na ilişkin onayı 11 Ekim'de bildirildi. Bildirimde, "Anlaşma, Türkiye için 10 Kasım 2021 tarihiyle yürürlüğe girecektir" ifadesi kullanıldı. Başkan Erdoğan, geçen ay BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini açıklamıştı. AA