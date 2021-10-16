DHKP-C’ye büyük operasyon: 126 gözaltı kararı

İstanbul
'da daha önce düzenlenen operasyonlarda ana arşivi ve yeni örgütsel faaliyetleri deşifre edilen terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni delillere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi
ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Örgüt adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen üst düzey isimlerin de bulunduğu toplam 126 şüphelinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 54 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, adreslerdeki arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı.