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Giriş Tarihi: 16.10.2021

FETÖ’nün 98 mahrem imamı daha deşifre oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün 98 mahrem imamı daha deşifre oldu
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve Siber Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda çok sayıda isim tespit edildi. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nda mahrem imam oldukları belirlenen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 45 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskınlarda 56 şüpheli yakalandı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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FETÖ’nün 98 mahrem imamı daha deşifre oldu
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