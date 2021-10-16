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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Güngören’in imar krizini AK Parti ve MHP çözdü

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Güngören’in imar krizini AK Parti ve MHP çözdü
GÜNGÖREN'DE riskli binaların dönüştürülmesi için Güngören Belediye Meclisi'nden geçen, binalara artı 1 kat, siteler için de yüzde 25 ilave inşaat hakkı tanıyan plan notlarına İBB Meclisi'nde CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ret oyu verdi. Bu gelişmenin ardından 5 bin kişi mağdur oldu. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarını yeniden meclisten geçirerek tekrar İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumuna sundu. Yapılan oylamada plan notlarına CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri yine ret verdi. Ancak plan notları, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin kabulü ile oy çokluğu ile meclisten geçti.
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Güngören’in imar krizini AK Parti ve MHP çözdü
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