Jandarmadan vale işletmeleri ve taksicilere denetim!

Vale hizmeti sunan bazı işletme ve işyerlerinin Yönetmelik hükümleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmamalarının vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olmaması, işletmeler arasında haksız rekabete yol açmaması için denetleme ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetime katılan Jandarma ekipleri seyir halindeki taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti. Bunun yanı sıra vatandaşların şikâyetlerinin arttığı konularda taksicilere uyarılarda bulunuldu.

Özellikle vatandaşların şikâyetçi olduğu; kısa mesafe-çok uzun mesafe yolcu almama, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaması, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, taksimetre kullanmaktan imtina edilmesi veya seyir halinde iken cep telefonu ile ilgilenilmesi gibi uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulduğu, bu konularda taksicilere cezai işlem uygulanacağı ve araçlarının trafikten men edileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan memnun olduklarını belirtirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.