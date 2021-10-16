Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Jandarmadan vale işletmeleri ve taksicilere denetim!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 15:12

Jandarmadan vale işletmeleri ve taksicilere denetim!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarmadan vale işletmeleri ve taksicilere denetim!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 ilçede 37 trafik timi, 112 asayiş timi, 2 istihbarat timi, 7 JASAT, 9 diğer unsurlar olmak üzere toplam 167 tim, 484 personelin katılımıyla vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetleme gerçekleştirildi.

Vale hizmeti sunan bazı işletme ve işyerlerinin Yönetmelik hükümleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmamalarının vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olmaması, işletmeler arasında haksız rekabete yol açmaması için denetleme ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetime katılan Jandarma ekipleri seyir halindeki taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti. Bunun yanı sıra vatandaşların şikâyetlerinin arttığı konularda taksicilere uyarılarda bulunuldu.

Özellikle vatandaşların şikâyetçi olduğu; kısa mesafe-çok uzun mesafe yolcu almama, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaması, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, taksimetre kullanmaktan imtina edilmesi veya seyir halinde iken cep telefonu ile ilgilenilmesi gibi uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulduğu, bu konularda taksicilere cezai işlem uygulanacağı ve araçlarının trafikten men edileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan memnun olduklarını belirtirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan vale işletmeleri ve taksicilere denetim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA