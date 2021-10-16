Mezdeke Aynur’un hatıraları çalındı

Şişli'deki evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmalar sürerken Kanbur'un ablası Dilek Kıymış hırsızlık şoku yaşadı. Geçen ay meydana gelen olayda evine badana boya yaptıran abla Dilek Kıymış, altın ve ziynet eşyaların bulunduğu kasasının anahtarını bulamadı. Kasada kardeşi Aynur Kanbur'dan da geride kalan hatıralar vardı. Eve gelen çilingir yardımıyla açılan kasanın içinin boş olduğu görüldü.

TADİLAT SONRASI KASA BOŞ ÇIKTI

Hırsızlık şokuyla sarsılan Dilek Kıymış şikayetçi oldu. Toplam 1 milyon lira değerinde bulunan altınları alınan kasa, polis tarafından inceleme yapıldı. Dilek Kıymış polise verdiği bilgilerde, kasanın anahtarının yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek, "Evin tadilatı sırasında anahtarı saklamıştım. Yerinde göremeyince aradım ama bulamadım. Şüphelendim, çilingir çağırıp açtırdım. Tüm birikimlerim ve kardeşim Aynur'a ait bir kısım altınlar da vardı. Onlar da gitmiş. Hırsız sadece altınları almış, diğer eşyaları almamış" dedi.

5 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Aynur Kanbur 90'lı yılların ünlü Mezdeke dans grubu üyelerinden biriydi. 24 Mart 2016 günü akşam saat 20.30 sıralarında evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkan saldırgan, Kanbur'a tam 8 kurşun sıkmış, kurşunlardan 6'sı Kanbur'a isabet etmişti. Cinayeti kimin neden işlediği bir türlü tespit edilemedi.