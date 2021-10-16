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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:53

MHP’li üyeye saldırmıştı! Suç makinesi yakalandı!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
MHP’li üyeye saldırmıştı! Suç makinesi yakalandı!

Adana’da 5 yıl önce MHP’li belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık’a yönelik silahlı saldırıda bulunan ve tutuksuz yargılanan E.S., yakalandı.

Adana'da 5 yıl önce MHP'li belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve tutuksuz yargılanan E.S., 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 43 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Zanlı, otobanda yaşanan kovalama sonrası yakalanıp, cezaevine gönderildi.

MHP'Lİ ÜYEYE SİLAHLI SALDIRI

2016 yılı Kasım ayında o dönem MHP'den Çukurova Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen İsmail Hakkı Gözübatık, aracında silahlı saldırıya uğradı. Gözübatık, ağır yaralanırken olayın zanlısının E.S. olduğu tespit edildi. Tutuksuz yargılanan E.S., Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle toplam 43 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti sanık E.S. hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkartırken,

OTOBANDA AMANSIZ TAKİP

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şahsın yerini tespit etti, ancak E.S., yakalanacağını anlayınca otomobiline atlayıp kentten kaçmak istedi. Firarinin izine, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşan polis, zanlının peşine düştü. E.S., amansız takip sonucu aracının önü kesilerek durdurularak gözaltına alındı. E.S., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MHP’li üyeye saldırmıştı! Suç makinesi yakalandı!
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