Selçuk Bayraktar’dan T3 Vakfı’nı hedef alan İsmail Saymaz’a tepki: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul’dan Kandil’e yol olur

"İFTİRALARI YAN YANA KOYULSA İSTANBUL'DAN KANDİL'E YOL OLUR"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA'larımız mı?" ifadelerini kullandı.