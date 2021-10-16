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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Şırnak’ta müzik şöleni

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta müzik şöleni
HUZUR ve güvenin sağlandığı Şırnak'ta, artık geceleri müzik sesleri yükseliyor. Kentte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması"nın finali gerçekleştirildi. 244 kişinin katıldığı yarışmada finale kalan 8 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Musacan Bingöl birinci olurken, Hakan Kadir Taş ikinci, Bedirhan Sakın ise üçüncü oldu. Şölene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın her zaman sporla, sanatla, kültürle en güzel mesajı tüm dünyaya güçlü şekilde verdiğini belirterek, "Bugün burada yükselen kardeşlik türkülerini hep birlikte seslendirmeye, en güçlü şekilde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz" dedi.
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Şırnak’ta müzik şöleni
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