Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri’ne kaldırım taşı isyanı!

Kaldırımların yeni olmasına rağmen fazladan kaldırım taşlarının yol kenarlarına yığılmasının hesabını sorduklarını belirten Liberal Demokrat Parti üyeleri Mecidiyeköy'de açıklama yaptılar.

Meydanda pankart açan Liberal Demokrat Partisi üyeleri İstanbul'un gözde yerlerinden Etiler Nisbetiye ve Nişantaşı'ndaki kaldırımların sağlam olmasına rağmen yollara kaldırım taşlarının yığılmasına tepki gösterdiler.

"İBB VERGİLERİMİZİ İSRAF EDİYOR"

Liberal Dekmokrat Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Dohan Sevim, "İBB'ye vergilerimizin neden israf edildiğini sorduk cevap alamadık. İBB'ye yazdık. Bilgi edinme yasası kapsamında sorduk. Kaldırımların yepyeni olduğu Etiler Nispetiye ve Nişantaşı Rumeli caddelerinde neden yenilenmek üzere fazladan kaldırım taşları bulunuyor dedik. Cevap alamadık.

Burada Liberal Demokrat Partililer olarak toplandık. Bizim derdimiz partimiz veyahut şahsi çıkarımız değil. Bizim derdimiz vergilerimiz. Paralarımız nereye gidiyor? Vergiyi alanlara kızıp, bütçedekini fütursuzca harcamak ne kadar doğru? Partisiz, ittifaksız, bloksuz, politize edilmemiş paralarımız; sebepsizce böyle harcanmamalıdır. Bizler de CHP belediyesi olan İBB'ye tıpkı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi soruyoruz. Vergilerimiz, nereye harcanıyor?" dedi.